Napoli: i dati del contagio in città Nei quartieri di Chiaia, Posillipo, Porto e Pendino la circolazione del virus è maggiore

I dati del contagio da Covid-19 a Napoli città ci dicono che gli uomini sono più colpiti dal virus rispetto alle donne. Il 54% dei contagiati è infatti uomo e l’età media dei positivi si attesta tra i 42 e i 43 anni, la maggior parte dei casi si registra in una fascia d’età compresa tra i 19 e i 50 anni, 2321 casi, 1160 i casi tra chi ha un’età compresa tra i 51 e i 70 anni, mentre e' più contenuto il contagio tra gli over 70 (422 casi) e chi ha meno di 18 anni (400 positivi).

Nei quartieri del centro Chiaia, Posillipo, Porto e Pendino si registra una maggiore circolazione del virus, con un'incidenza tra i 74 e gli 88 casi ogni 10mila abitanti nei quartieri di Chiaia, Posillipo, Porto e Pendino.

Livelli di contagio più basso, tra i 39 e i 74 casi ogni 10mila abitanti, si registrano al Vomero, San Giuseppe, Avvocata, Vicaria, Poggioreale, San Carlo all'Arena, Stella, Piscinola, Miano, Secondigliano e Chiaiano, mentre nei quartieri più periferici come Bagnoli, Pianura, Soccavo, Scampia e tutta la zona est di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio il virus corre fino a 17 abitanti ogni 10mila. Generalmente sono le aree a più alta densità abitativa a favorire la circolazione del coronavirus che, secondo i dati aggregati elaborati dall'Asl Napoli 1 e aggiornati al 5 ottobre scorso, fa registrare una mortalità del 3,63%. L’età media delle vittime si attesta sui 74 anni, e la l’età maggiore si attesta nei contagiati ultranovantenni. Sono 14 le vittime in questa fascia di età che registra il 58,335 di mortalità.

Tasso che scende al 49,37% nella fascia 80-89 anni, dove si sono registrate 39 vittime. Molto alta la mortalità anche tra i positivi che hanno tra i 70 e i 79 anni: le vittime sono state 53 e il tasso di letalita' è del 35,57%.

Tra i contagiati che hanno fino a 29 anni non si sono registrate vittime, mentre la mortalità tra i 30 e i 49 anni arriva al 2,06% con 5 vittime registrate. Attualmente a Napoli 2594 persone si trovano in isolamento domiciliare e altre 3290 sono in sorveglianza sanitaria.