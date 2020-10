Napoli: tre positivi nel seminario di Capodimonte Un giovane in transito nella struttura è risultato affetto dal Covid19

I vertici del seminario dell’Ascalesi di Napoli confermano la notizia che si era diffusa di tre casi di Covid-19 all’interno della struttura di Capodimonte.

Da seminario spiegano che un giovane in transito in Seminario è risultato positivo al Covid19 e l'intera Comunità è stata posta in quarantena fiduciaria preventiva, in attesa di effettuare in accordo con l'ASL il tampone.

"Tempestivamente - affermano i vertici del seminario in una nota - sono stati effettuati i tamponi ai seminaristi e al personale di servizio nella giornata di sabato 10 ottobre, grazie alla disponibilità dell'ASL Napoli 1 nella persona del Direttore Generale Ciro Verdoliva e del Direttore Sanitario del Distretto 28 Beniamino Picciano. Ieri abbiamo ricevuto gli esiti: su 72 tamponi effettuati, 69 negativi e 3 positivi che già ai primi sintomi sono stati prudenzialmente isolati e che non presentano alcun sintomo".

Dal seminario spiegano che si continuerà "ad osservare tutte le disposizioni come da protocollo rispettando la quarantena fiduciaria in luogo sicuro, seguendo le indicazioni mediche sanitarie prescritte" e ringraziano "il nostro pastore, il cardinale Crescenzio Sepe, perché fin da subito ha dimostrato vicinanza, cura e attenzione a tutte le esigenze materiali e spirituali della Comunità del Seminario e quanti ci sono stati vicini con la preghiera e l'affetto. Sicuri che il Signore trasforma ogni occasione in evento di grazia, continueremo a pregare per l'umanità tutta affinché vinca la battaglia contro la pandemia".