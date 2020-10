Sant’Agnello: tamponi per 40 bimbi della scuola dell’infanzia Due positivi nell’istituto comprensivo Gemelli che ha sospeso le lezioni

Nell’istituto comprensivo Gemelli di Sant’Agnello due bambini della scuola dell’infanzia erano risultati positivi al Covid-19. Questo ha creato non solo apprensione ma ha fatto scattare uno screening sugli altri scolari. Da stamattina alle 10 son in fila davanti al centro sportivo di via Immella a Sant’Agnello 40 bambini che si stanno sottoponendo al tampone nasofaringeo per costatare se ci siano altre positività al Covid-19 tra i bambini.

I bambini sono in fila, accompagnati dai genitori, dalle 10 di stamattina e quindi i tempi sono stati lunghi e si prevede ancora attesa.

Intanto la responsabile dell'istituto comprensivo Gemelli di Sant'Agnello ha deciso, in via cautelare, di sospendere le lezioni e di tenerle da remoto.