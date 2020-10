Maltempo, cascata d’acqua dalla rampa della Tangenziale Borrelli e Simioli: “Chiesta immediata verifica tecnica dell’accaduto

“Abbiamo chiesto alla Tangenziale di Napoli di verificare immediatamente le cause che hanno generato una vera e propria cascata d’acqua che dal viadotto di corso malta si è abbattuta sulla strada sottostante in modo copioso e violento. Diversi i cittadini che, allarmati dall’insolito fenomeno, hanno segnalato con denunce video l’accaduto. Nelle immagini si vede una enorme quantità d’acqua fuoriuscire dai giunti per abbattersi al suolo. Un volume che ha contribuito non poco all’allagamento della sottostante via Poggioreale. Non è possibile stabilire se si tratti di una crepa o altro, ma è certo che si è assistito a un fenomeno a dir poco preoccupante per il quale necessita immediata chiarezza”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e del conduttore radiofonico Gianni Simioli che ha ricevuto diverse segnalazioni sull’accaduto.