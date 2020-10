Ritirata la patente a De Laurentiis junior Edoardo, vicepresidente del Napoli, sfrecciava a 80 chilometri all'ora dove il limite era di 30

Edoardo De Lauretiis è stato multato per eccesso di velocità e gli è anche stata ritirata la patente. Edoardo, figlio del patron azzurro Aurelio De Laurentiss e vicepresidente del Napoli, è stato fermato dalla Polizia municipale sabato scorso in Via Coroglio, nel quartiere di Bagnoli a Napoli, mentre sfrecciava, a bordo della sua Volvo, a 80 chilometro all’ora dove il limite era di 30.

Il numero due del club azzurro rischia ora la sospensione della patente da uno a tre mesi.