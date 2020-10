Napoli: al Vomero in via Merliani la palina "pendente" Ennesima testimonianza di degrado e d'abbandono del quartiere

"Sta lì da diversi giorni, pendente come la torre di Pisa, ma, a differenza di quest’ultima, non vi è alcuna certezza che resti stabile al suo posto e non crolli all’improvviso, senza che non solo non si provveda al ripristino ma neppure a quelle opere provvisorie atte a segnalare il problema - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - . Mi riferisco alla palina segnaletica posta nel quartiere partenopeo del Vomero, nell'isola pedonale di via Scarlatti, all'incrocio con via Merliani, presso un parcheggio per disabili personalizzato. Sulla stessa palina è stata inserita anche la pubblicità di un esercizio commerciale.

Si è dunque al cospetto dell’ennesima testimonianza dell’inefficienza amministrativa e gestionale, segnalata anche in altre occasioni – continua Capodanno -. E’ auspicabile, a questo punto, che si provveda, tra l'altro, in tempi rapidi a mettere in atto tutte le attività necessarie per il ripristino della palina nella sua normale posizione verticale."

Sulla questione Capodanno sollecita l’intervento immediato degli uffici competenti dell'amministrazione comunale.