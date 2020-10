Napoli tra le ultime città in Europa per qualità di vita Lo studio ha riguardato 83 città europee di medie e grandi dimensioni

Uno studio Ue, presentato in occasione della Settimana delle Regioni Ue, organizzato da Comitato delle Regioni e Commissione Ue, boccia Napoli per la qualità della vita.

Insieme a Roma e Palermo, il capoluogo partenopeo risulta tra le ultime dieci città in Europa per la qualità della vita. Dal rapporto emerge che l’Italia è segnata da forti e pesanti differenza sotto questo profilo. Lo studio ha analizzato 83 città europee di medie e grandi dimensioni, di cui sei italiane (Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona). La soddisfazione espressa dai residenti italiani nelle sei città in questione oscilla infatti da un massimo del 92,9% a Bologna a un minimo del 63,8% a Palermo. Nel mezzo si piazzano Verona 92,6%, Torino 87,3%, Roma 74,8% e Napoli 70%.

Tra le grandi capitali d'Europa, Roma è penultima, davanti soltanto ad Atene (64%).