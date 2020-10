D’Amore: tutto sotto controllo dentro e fuori dagli ospedali Il direttore generale Asl Napoli 2 dispensa tranquillità

Antonio D'Amore, direttore generale Asl Napoli 2, prova a placare gli animi e dice con chiarezza che “oggi abbiamo la situazione sotto controllo dal punto di vista sia dei posti letto, sia del territorio. Stiamo affinando sempre di più il percorso dei tamponi le risposte arriveranno ai cittadini direttamente sul cellulare, stiamo potenziando la rete dei laboratori, questo ci permetterà di sopperire alle elevate richieste".

Alla luce del nuovo Dpcm D'amore ha dichiarato: "non tocca a me dire se bastano le restrizioni, è una decisione politica, ma se tutti rispettassero le regole minime, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, andrebbe tutto molto meglio e potrebbero essere evitati successivi interventi".

D'Amore ha aggiunto che “la movida in provincia non è da sottovalutare dal 12 agosto abbiamo avuto un ingresso elevato di positivi in Campania, questi in parte sono stati individuati grazie all'ordinanza del presidente De Luca, infatti all'aeroporto abbiamo intercettato più di tremila positivi, tutti giovani che avevano avuto contatti con loro coetanei, abbiamo la dimostrazione di come il contagio sia stato trasmesso da loro ai più anziani. Le regole vanno rispettate - conclude con un appello il direttore - la mascherina può essere un nuovo gadget alla moda, non deve essere indossata coprendo solo il mento e soprattuto bisogna mantenere il distanziamento".