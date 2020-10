Dg Cotugno: Le scelte di De Luca sono fondamentali Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli, appoggia le restrizioni

Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda dei Colli, da cui dipende il centro di riferimento per le malattie infettive, l’ospedale Cotugno, ha voluto esprimere la sua idea sulle restrizioni prese del governatore inquietante questi ultimi giorni

"Condivido pienamente la posizione del presidente De Luca - ha affermato di Mauro - penso che queste restrizioni siano fondamentali. Abbiamo il problema della facilità del contagio di questo virus. Tanti asintomatici che circolano tra di noi, questa diffusione del contagio che purtroppo ha innalzato anche la media dell'età delle persone che vengono contagiate, generando anche patologie abbastanza serie. Tanto è vero che nei nostri ospedali abbiamo purtroppo pazienti intubati in sub intensiva e altri pazienti con criticità. La polmonite interstiziale, quelli che sono ricoverati, ce l'hanno quasi tutti"

Oggi i direttore ha ricevuto il premio sede a Napoli e ha voluto dedicarlo “a tutti gli operatori della mia azienda e a tutti gli operatori della sanità della Campania. Ci stiamo battendo contro un mostro invisibile che purtroppo sta lasciando dei segni. Siamo in una fase in cui nella regione c’è un notevole incremento del numero dei contagi, noi siamo in trincea da sempre. Questo premio per me è una botta di ossigeno - ha concluso - da trasfondere agli operatori, medici, infermieri e tutti quelli che si stanno battendo dalla mattina alla sera per assistere tutti gli ammalati e dare loro la migliore qualità di vita".