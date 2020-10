100 lavoratori di Asia in quarantena a rischio il servizio L’azienda del Comune di Napoli comunica i numeri preoccupanti

Circa 100 lavoratori dell’Asia, azienda del Comune di NAPOLI responsabile della raccolta dei rifiuti in città, sono interessati da misure sanitarie restrittive. A renderlo noto è l'azienda stessa, spiegando che "fortunatamente nessun lavoratore presenta una gravità della malattia tale da richiedere terapie intensive e gli ospedalizzati sono poche unità. Tuttavia - prosegue la nota - l'assenza dal lavoro di un centinaio di lavoratori si protrarrà per settimane, con una ricaduta negativa importante sui livelli di servizio che la città richiede. Al fine di garantire, comunque, il massimo svolgimento dei servizi programmati e di quelli aggiuntivi, l'azienda ha provveduto a richiedere un maggior impegno di lavoro straordinario ai suoi dipendenti ed è ricorsa all'impiego di lavoro somministrato per tutto il periodo nel quale sarà necessario provvedere all'integrazione degli equipaggi per lo svolgimento dei regolari servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti".

Asia Napoli assicura che "ogni sforzo, d'intesa con l'Amministrazione comunale, sarà compiuto per assicurare il più regolare servizio alla città, nell'auspicio di non essere ancor più duramente colpiti dalla pandemia. A tal proposito, Asia Napoli Spa ha dispiegato tutte le misure di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori, nel rispetto di ogni norma e protocollo e con il confronto permanente con le organizzazioni sindacali. L'azienda augura ai propri lavoratori, risultati positivi al coronavirus, una pronta guarigione, ringrazia le maestranze che si stanno prodigando per sopperire alle oggettive difficoltà organizzative del momento e invita la cittadinanza a comprendere lo sforzo straordinario che è richiesto alla nostra azienda in questa particolare circostanza”.