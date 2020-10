A Napoli nasce la "didattica al balcone" L’insegnate Tonino Stornaiuolo ha fatto lezione sotto i balconi dei suoi alunni nei Quartieri Spagnoli

Tonino Stornaiuolo, insegnante di una delle scuole "Dalla parte dei bambini" che operano dall'1985 con il metodo della scuola attiva ha lanciato l’idea della DAB La “didattica al balcone” una risposta ironica e profondamente viva alla didattica a distanza.

Con la sospensione della didattica in presenza prevista dall'ordinanza 79 della Regione Campania, l'insegnante ha deciso di portare la lezione, che rientra in un programma educativo dedicato a Gianni Rodari nel centenario della sua nascita, direttamente sotto casa dei suoi alunni.

Stornaiuolo ha raggiunto i Quartieri Spagnoli, dove ha sede la scuola e vive la maggior parte degli alunni, chiamando ciascuno di loro ad affacciarsi dal balcone sul vicolo e, dalla strada, ha letto loro le fiabe che non avevano potuto finire il giorno precedente in classe.

L'idea sarà ripetuta già il 22 ottobre, giorno antecedente le celebrazioni dedicate a Gianni Rodari, passando ai tetti dei Quartieri Spagnoli, trasformandosi in Dit, didattica in terrazza: per tutta la giornata, i bambini delle classi delle scuole "Dalla parte dei bambini" si alterneranno in una staffetta di lettura delle poesie e delle strofe di Gianni Rodari.

Alle 11, sulle terrazze della Fondazione Foqus, l'artista Bungaro e il compositore Antonio Fresa eseguiranno per loro un concerto in anteprima nazionale della canzone "Il cielo è di tutti" con le parole della poesia di Gianni Rodari, inno ai bambini, all'uguaglianza e ai loro diritti nel mondo.