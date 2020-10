Napoli. Corteo di protesta al Vomero al grido di "libertà" centinaia in marcia, commercianti ristoratori e anche antagonisti. Tensioni con le forze di polizi

Il corteo e' gia' stato fermato due volte dalle forze dell'ordine. Tensioni e molte occasioni di scontro. La prima all'incrocio tra via Scarlatti e via Luca Giordano, e alcuni manifestanti hanno parlando con la polizia. Davanti al teatro Diana 4 blindati e molti agenti. Poi si riprende a sfilare verso via Luca Giordano al grido di 'Liberta', liberta'' e 'De Luca vaff...'. All'altezza di un punto vendita di una nota catena di supermercati, due blindati e altri agenti bloccano di nuovo i manifestanti; qualche momento di tensione, qualche spintone, ma il corteo riparte per piazza degli Artisti.

Il corteo e' partito da piazza Vanvitelli, e percorrera' via Luca Giordano verso piazza degli Artisti e poi piazza Medaglie d'oro. Ci sono centinaia di persone. Ai commercianti, ai ristoratori e agli studenti si sono uniti anche gestori di palestre e personal trainer. Moltissimi senza la mascherina. Durante il corteo si esorta la gente affacciata a scendere in strada. Pericolosi assembramenti

Aumenta la presenza di forze dell'ordine, al corteo si è aggiunto un gruppo di studenti universitari