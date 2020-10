Verdoliva: Aumentati i posti in ospedale Il direttore dell’Asl Napoli 1 risponde a de Magistris sui dati del contagio

il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva assicura che aumenteranno “i posti in terapia intensiva e quelli nel Covid residence. L’Ospedale del Mare - spiega Verdoliva - sta rispondendo benissimo. È molto grande perché può essere plasmato secondo le esigenze e le varie intensità di cura. Abbiamo recuperato 40 posti (già pieni) nell'area day-urgery e 8 posti di subintensiva, uno è occupato. La terapia intensiva delle strutture modulari passa da 6 a 16 posti e speriamo dalla prossima settimana di avere il personale sufficiente per portarla a 32, anche se la nostra speranza è di non utilizzarli. In fase di emergenza si possono ottenere dei buoni risultati se in tempo di pace si è riusciti a programmare, visto che in emergenza il tempo potrebbe non esserci. Avere i tre livelli di intensità di cura in una struttura ospedaliera è fondamentale perché consente al paziente di avere tutte le fasi di cura: degenza-subintensiva-intensiva. Questo evita spostamenti e risparmio di tempo".

Per quanto riguarda il Covid residence Verdoliva precisa: "Uno dei nostri obiettivi è sempre stato evitare la promiscuità tra paziente positivo e quello negativo. Abbiamo aperto da mercoledì scorso il Covid residence con 42 stanze, ne apriremo altre 42 mercoledì e abbiamo già 6 ospiti. È molto importante perché quella struttura ci permette di raggiungere 2 obiettivi: abbassare rischio del contagio e aumentare posti letto per i positivi".

Infine arriva la risposta al sindaco Luigi de Magistris che lamenta la mancanza dei dati su Napoli: "Al tavolo dell'Unità di crisi siede il rappresentante dell'Anci, tutti i Comuni della regione Campania sono rappresentanti con il sindaco Stefano Pisani che è sempre presente. I dati li inviamo sempre al sindaco de Magistris come a quello di Capri e alle forze dell'ordine, l'elaborazione è diversa perché si fanno sulla base di quelli trasmessi".