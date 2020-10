De Raho: la guerriglia di Napoli è stata un attacco allo Stato Il procuratore nazionale antimafia ha detto la sua sulle violenze di venerdì scorso

Il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, è intervenuto sulla guerriglia urbana di Napoli di venerdì sera.

“Quello che è avvenuto venerdì sera - ha detto Cafiero de Raho - rappresenta un vero e proprio attacco allo Stato. Alcune manifestazioni -ha aggiunto - sono di una tale violenza per cui dimostrano che coloro che hanno partecipato certamente non sono i ristoratori. Sostenere manifestazioni pubbliche di quel tipo è certamente di grande importanza per la Camorra perché lega a sé quella parte che, più di altre, sente le conseguenze delle chiusure. Laddove c’è una difficoltà economica che non viene sostenuta dallo Stato intervengono le organizzazioni mafiose, le quali non hanno bisogno di liquidità ma devono collocare liquidita. Significa utilizzare le imprese per canalizzare i profitti illeciti. Da cittadino mi sento di dire che, in un momento in cui il contagio è talmente diffuso, delle misure occorrono. Soprattutto perché il cittadino non osserva le cautele consigliate. Per quanto riguarda lo Stato direi: finanziamenti, aperture di credito, interventi economici sono fondamentali. Nel momento in cui si restringono le attività economiche, le si costringono a ridurre la propria operatività, è necessario che lo Stato intervenga con urgenza e tempestività”.