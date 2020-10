"Soffiare sul fuoco è da irresponsabili" Dichiarazione del segretario metropolitano Marco Sarracino in risposta a De Magistris

"Questo è il tempo della collaborazione istituzionale. Soffiare sul fuoco è da irresponsabili, specie se si ricoprono incarichi di governo che hanno una rilevanza non solo locale ma anche nazionale. Se governi Napoli, inviti ed incontri al Comune chi vuole manifestare il proprio disagio provando a risolvere il problema. Non fomenti la rabbia della piazza. Se qualcuno pensa che il dramma di oggi sia un gioco, a breve si accorgerà che tutto questo gli si riverserà contro in maniera drammatica." E' quanto afferma il segretario metropolitano Marco Sarracino in risposta alle ultime dichiarazioni di Luigi De Magistris.