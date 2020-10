Zangrillo: gravi le parole di Riccairdi, parli Conte Chiudere Napoli o Milano è qualcosa d'importante penso che debba essere fatto dal Capo del Governo

Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, sul lockdown a Milano e Napoli hanno subito generato reazioni non solo nel mondo dell’informazione ma anche in quello scientifico e medico. Certo un messaggio del genere non può essere lanciato con tale superficialità e da una persona così vicina al governo, anche perché sembrerebbe un messaggio dell’esecutivo.

A rispondere subito è stato il dottor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano.

“Io penso e spero - ha detto Zangrillo riferendosi alla dichiarazione di Ricciardi - che sia decontestualizzata rendendola surreale. Se fosse vero, l'unico modo che ho di commentare è quello di implorare il presidente del Consiglio dei ministri di parlare lui a nome di tutti. Perché chiudere Milano e Napoli è qualcosa di estremamente importante e significativo e penso che debba essere preannunciato e fatto dal Capo del Governo".