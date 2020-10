12enne scappa da casa a Rieti per vedere Capri La ragazzina è stata intercettata al Molo Beverello mentre tentava di imbarcarsi su un aliscafo

A 12 ani è scappata di casa perché voleva vedere Capri. La piccola è a arrivata da Rieti, dove abita, a Napoli senza dire nulla ai genitori e ha trovato la strada per Molo Beverello da dove partono gli aliscafi per l’isola.

I militari della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi di controllo sull'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza Covid, insospettiti dal suo aspetto trascurato e insicuro, l'hanno avvicinata facendole alcune domande.

La ragazzina ha prima chiesto ai militari soldi per pagarsi un biglietto, e anche per questo inconsueto atteggiamento la pattuglia ha adottato le giuste cautele per capire gli esatti contorni della situazione. Così la dodicenne ha ricostruito sommariamente i suoi movimenti, raccontando di aver finto di entrare a scuola a Rieti dove era stata accompagnate dalla madre, per poi raggiungere la fermata dell'autobus e dirigersi verso Roma, proseguendo poi in treno per Napoli, e che sperava così di raggiungere Capri. La procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha affidato la gestione della bambina ai Servizi Sociali del Comune di Napoli, fino all'arrivo dei genitori alla caserma Brigadiere Raffaele Denza della Guardia di Finanza, sede del II Gruppo Napoli - Porto.