Napoli ha il suo canile comunale, ecco "la collina di Argo" Il complesso può ospitare fino a 100 cani in via Janfolla

Napoli, inaugurato il nuovo centro comunale di accoglienza cani 'La collina di Argo'. Il complesso, che sorge in via Janfolla, è di circa 600 metri quadrati e composto da 37 box di differenti quadrature per l'accoglienza di complessivi 100 cani di taglia grande.

"Diviene finalmente funzionale un'opera che abbiamo cominciato a realizzare un po' di tempo fa, oggi abitata dai suoi naturali abitanti che sono i cani, quindi una notizia straordinaria per la nostra città" ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris "Un posto bellissimo gestito al meglio. Un segnale di grande civiltà, in un momento in cui c'è bisogno di segnali di vita importanti".

Presenti anche l'assessore alle Pari Opportunità con delega alla Tutela degli animali, Lucia Francesca Menna: "La collina di Argo è un servizio che viene pensato per la città nell'ambito di un progetto di salute - dichiara l'assessore - perché ormai si è stabilito che la salute delle persone, degli esseri umani, non può prescindere da quella dell'equilibrio degli ecosistemi e quindi degli animali che sono presenti nella città". "Finalmente diamo il via a questo progetto di un canile comunale nella città - rimarca invece la vicepresidente della fondazione "Cave canem" Federica Faiella -, un luogo di transito per gli animali ospitati e un centro di interesse per la collettività".