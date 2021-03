Emergenza turismo, la Regione salvi la stagione Abbac: "Il Ministro chiarisca ruoli e tempi Posta in arrivo"

"Il bonus vacanza? Non garantirà la salvaguardia delle imprese e delle nostre strutture, il rischio default è già una realtà. Il Ministro Garavaglia agisca presto e bene insieme alle Regioni e la Campania batta un colpo. L’emergenza sanitaria se non governata e senza chiarezza su sostegno economico, prolungamento degli ammortizzatori sociali e un possibile rilancio, determina il default dei territori." L'allarme arriva dall'Abbac.

"Salvare la stagione turistica, garantendo vaccinazione diffusa e utilizzando le risorse disponibili dai fondi regionali poc per istituire un bonus per turismo di prossimità e interno da erogare alle famiglie della Campania e dell’area nazionale, creando una piattaforma, utilizzando il portale esistente e da implementare e mediante l’agenzia Campania Turismo, proporre pacchetti soggiorni in aree turistiche rilevanti ed aree interne. I grossi tour operator non consentiranno di garantire flussi verso il nostro territorio.

“L’ho proposto all’Assessore al Turismo Felice Casucci ed auspico che l’istituzione regionale possa accogliere questa proposta di buon senso che andrebbe incontro alle esigenze della filiera del nostro comparto con strutture ricettive, agenti e guide ed accompagnatori – dichiara il presidente Abbac GuestItaly Agostino Ingenito – In attesa di provvedimenti del ministro, se e come sarà in grado di incidere in questa fase, e tenendo conto che la Regione ha un’esclusiva in materia turistica, occorre trovare delle soluzioni che ci consentano di guardare al periodo estivo.

Tante famiglie non hanno alcun reddito, non hanno ricevuto ristori, mentre tutto è fermo – continua Ingenito – Auspichiamo che le istituzioni comprendano le esigenze della nostra filiera e che occorre lavorare a breve e medio termine. Inoltre chiediamo l’istituzione di un tavolo permanente del turismo, anche per ragionare e condividere progetti del recovery found”.