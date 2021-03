Città metropolitana: attività di manutenzione ordinaria L'importo previsto è di 211.426 euro

E' stato affidato il nuovo contratto per la manutenzione degli impianti elettrici, di videosorveglianza e microfonici installati presso le sedi che ospitano gli uffici della Città Metropolitana di Napoli. Si tratta degli edifici di piazza Matteotti, di Santa Maria la Nova, di Via Don Bosco e di via Pietravalle.

L'importo previsto è di 211.426 euro e prevede una quota per la manutenzione ordinaria ed un'altra per gli interventi che si renderanno necessari nel corso di validità del contratto che è di tre anni.

Questo l'elenco delle attività di manutenzione ordinaria che il fornitore deve eseguire sugli impianti: Mantenere gli impianti elettrici e speciali in modo da conservare integre e funzionanti le caratteristiche di costruzione, esaminare regolarmente, verificare e pulire tutti i componenti degli impianti elettrici, verificare periodicamente i dispositivi di sicurezza, di blocco, di controllo, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi, verificare l'efficienza dell'illuminazione normale e di sicurezza, verificare il rispetto della normativa sugli impianti elettrici.