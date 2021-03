Mancano le bombole di ossigeno, è allarme a Napoli Appello urgente a restituire quelle non utilizzate

Scatta l'allarme a Napoli per la carenza di bombole d'ossigeno nelle farmacie. «Restituite le bombole di ossigeno che avete a casa e che non utilizzate! Le farmacie di Napoli sono di nuovo sull'orlo del default, pochi sono gli esercizi che posseggono sparute scorte.

È inutile fare una pseudo-scorta a casa “per ogni evenienza" o per il semplice “non si sa mai, può tornare utile". Non togliete l'ossigeno a chi ne ha realmente bisogno». Lo chiede l'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate", lanciando anche un appello via facebook, con l'invito a condividerlo.