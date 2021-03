Marina militare: il tricolore avvolge la base di Napoli Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

Nella giornata dell’anniversario dell’Unità d’Italia, la storica base navale di Napoli si illumina con il tricolore, in occasione delle celebrazioni nazionali.

Le luci del tricolore saranno proiettate sugli edifici del quartier generale Marina di via Acton anche oggi, giovedì 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. L'iniziativa è stata ideata per sottolineare il valore sociale e identitario della cultura, nonché della memoria storica, patrimonio di tutti.

Dopo un anno dall'inizio della pandemia, le vittime a Napoli del Covid-19 sono 1.346 a fronte di 4.817 decessi in totale registratisi fino ad oggi in Campania.

Il sindaco di Napoli, che nell'aderire all'iniziativa dell'Anci, ha invitato i sindaci italiani a commemorare le vittime con un minuto di raccoglimento dinanzi alle sedi istituzionali. De Magistris sarà davanti a Palazzo San Giacomo stamane alle ore 11 per un momento di cordoglio.