Ambra Vitiello spopola su Canale 5 con Pino e Amedeo La showgirl e top model campana ha conquistato ancora una volta il grande schermo

E’ stata senza dubbio una delle attrazioni più belle dello show di Pino e Amedeo su Canale 5. Con oltre un milione di follower al seguito, la showgirl e top model campana Ambra Vitiello ha conquistato ancora una volta il grande schermo con la sua bravura, sensualità e curve mozzafiato. Per lei il duo foggiano ha fatto interrompere finanche la musica per formularle una vera e propria dichiarazione d’amore sul palco.

Una carica di energia e vigore. E quale migliore palcoscenico per la lanciatissima influencer originaria di Pompei, se non la bellissima e divertente trasmissione “Felicissima Sera”, condotta dalla simpaticissima coppia foggiana Pio e Amedeo con numeri da capogiro: 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Un programma che come scrive Tgcom 24 ha segnato picchi di oltre 5.486.000 telespettatori e del 24.41% di share.

Emozionata e motivata sin da subito la bellissima Ambra: “Sono stata sempre una loro fan e partecipare a questa bellissima trasmissione Mediaset e lavorare al loro fianco, è stata per me la realizzazione di un altro gran bel sogno. Due persone davvero fantastiche e coinvolgenti. Sono davvero orgogliosa e ringrazio quanti mi hanno seguito in questa prima serata. Per me è stato come tornare alla mia prima passione, il ballo. Mi sono divertita tantissimo e abbiamo sorriso tanto. E in un periodo così ad alta tensione, vuol dire tanto. Un successo che dedico a tutte le persone care e ai miei tantissimi fan.”

Una ricca carriera per Ambra, fatta di successi e sacrifici e un futuro sempre più proiettato sul grande schermo nazionale, con quel sogno nel cassetto di approdare alla grande vetrina di Sanremo e al fianco di Maria De Filippi.