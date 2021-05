Frattamaggiore: in funzione il nuovo hub vaccinale Strutture allestite in tempi record

È entrato in attività oggi il nuovo centro vaccinale di Frattamaggiore, collocato preso il Centro servizi area PIP - Località sepano della cittadina. La nuova sede permetterà di liberare i locali dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore che erano stati allestiti lo scorso dicembre per garantire l’avvio della campagna vaccinale ai sanitari e alle persone a maggiore fragilità.

L’ampliamento della campagna vaccinale all’intera platea della popolazione ha richiesto una maggiore dotazione degli spazi di attesa e di gestione dei flussi di cittadini. In quest’ottica l’amministrazione comunale e l’Azienda Sanitaria hanno individuato la sede dell’Area Pip ed allestito in tempi record sette box per l’anamnesi e quattro box per la somministrazione del vaccino.

La sede ospedaliera di Frattamaggiore ha permesso nell’arco di poco più di quattro mesi di somministrare 47.000 dosi di vaccino.