Di Maio lunedì in visita alla Tsm a Melito di Napoli Micillo: "Ancora l'attenzione del Governo sulle realtà produttive d'eccellenza"

Lunedì 11 ottobre alle ore 10:00 il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà di nuovo a Melito di Napoli. Visiterà l’azienda Tsm in via Campania 35, una delle eccellenze del territorio.



“Ancora una volta un esponente del Governo mostra l’attenzione alla Città di Melito di Napoli e alle sue realtà produttive d’eccellenza. Segno inequivocabile dell’interesse affinché la città venga fuori dalla sua condizione di degrado e diventi terreno fertile per gli imprenditori che vorranno investirvi. La TSM è una impresa innovativa che rappresenta un’eccellenza produttiva del nostro territorio in piena espansione”. Così il deputato del MoVimento 5 Stelle Salvatore Micillo.



Al termine della visita e in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre, il Ministro Di Maio incontrerà il Gruppo del MoVimento 5 Stelle di Melito, la candidata Sindaco Dominique Pellecchia e la squadra che la sostiene.