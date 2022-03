Raccolta di cibo e indumenti per l'ucraina da parte della polizia locale In campo il personale appartenente alla unità operativa Poggioreale

Il personale della polizia locale appartenente alla unità operativa Poggioreale è stato impegnato in un’importante operazione in via Stadera per il contrasto di abusi commerciali e violazioni al codice della strada.

Molti i venditori di frutta e verdura in sede fissa sono stati sanzionati perché esponevano la merce agli agenti inquinanti. Multati anche titolari di attività commerciali per l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.

Sul fronte della circolazione stradale, 40 i verbali per sosta vietata e 5 veicoli rimossi dal carro attrezzi. Sempre nella giornata di ieri è stato consegnato ad un'associazione umanitaria di via Brin un importante quantitativo di prodotti medicali spontaneamente raccolto, oltre a cibo e vestiario, per il successivo invio in Ucraina.