Ricercatori covid: slitta al 21 marzo lo sciopero In ottemperanza alle indicazioni della commissione

Slitta al 21 marzo la manifestazione di protesta dei "Lavoratori della Piramide". I ricercatori, che chiedono stabilizzazioni come le altre professioni sanitarie che hanno operato nella fase di emergenza covid, cosa che però non è avvenuta. La manifestazione inizialmente era prevista per il prossimo 10 marzo, ma slitterà: "in ottemperanza alla indicazione della Commissione revoca lo sciopero del 10 Marzo p.v. e contestualmente PROCLAMA per la giornata del 21 Marzo 2022 una prima giornata di sciopero di detto personale con astensione completa del lavoro per ogni turno di servizio.L’astensione dal lavoro deriva dalla mancata inclusione del predetto personale nel percorso di stabilizzazione con incarico a tempo indeterminato già previsto per gli altri precari del SSN".