Napoli, ABC si aggiudica fondi per 27 mln. Manfredi: grande risultato Il sindaco: "Porterà benefici concreti all'ambiente nonché ai singoli utenti"

Abc Napoli si aggiudica un finanziamento di 27 milioni di euro per ammodernare le reti idriche. Il progetto “ABC4innovation” è stato infatti selezionato tra i progetti presentati attraverso l’EIC (Ente idrico campano) che saranno finanziati con i fondi del PON Infrastrutture e Reti. Gli obiettivi primari sono la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua e la completa digitalizzazione delle stesse.

La città di Napoli verrà così dotata di una rete idrica “intelligente”, gestita attraverso un sistema tecnologico e all’avanguardia, che consentirà una gestione sempre più ottimale delle risorse idriche, con la conseguente riduzione degli sprechi e l’aumento della resilienza ai cambiamenti climatici.

La proposta progettuale prevede la distrettualizzazione dell’intera rete idrica napoletana, l’installazione di 30.000 misuratori di utenza in telelettura, l’implementazione di una piattaforma “GIS integrata” estesa fino ai contatori finali collegati con gli applicativi esistenti in Azienda, e l’implementazione di strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica per il controllo attivo delle pressioni e la riduzione delle perdite. “Attraverso la realizzazione di questo progetto, ABC sarà investita da una vera e propria 'rivoluzione tecnologica': la creazione di una rete intelligente ci consentirà di gestire le risorse idriche in maniera sempre più efficiente, e di porci all’avanguardia nella lotta agli sprechi e nella promozione di tecnologie sempre più green. Con questo progetto ci avviamo a passo svelto verso quella che sarà l’ABC del futuro: tecnologia e sviluppo. A nome del CdA ringrazio sentitamente i dirigenti, i funzionari e in particolare l’Unità sviluppo e ricerca di ABC per l’importante lavoro svolto”, dichiara il presidente di Abc Alessandra Sardu.

"Un primo importantissimo risultato verso l'efficientamento del ciclo integrato delle acque del sistema napoletano. La stretta collaborazione fra Comune, Regione e Governo su questa materia fondamentale per i cittadini porterà nei prossimi anni a un sistema sempre più affidabile ed ottimizzato", spiega l'assessore comunale alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.

"E' stato raggiunto un risultato strategico per avviare l'opera di ammodernamento delle reti di distribuzione che porterà benefici concreti all'ambiente nonché ai singoli utenti. Nel confronto con il Ministero delle Infrastrutture si è affermato il principio che Abc Napoli potesse accedere al finanziamento con questo progetto innovativo: la tecnologia avrà un impatto a breve e lungo termine sulla gestione delle risorse idriche sempre in un'ottica di servizio alla cittadinanza", commenta il sindaco Gaetano Manfredi.