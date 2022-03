"Ucraina e Russia: bombardate Napoli"...il solito striscione degli ultras Hellas I veronesi e il solito messaggio anti napoletano comparso alla vigilia della sfida

Nuovo striscione shock della tifoseria veronese contro Napoli. Questa volta nel messaggio neppure troppo criptico ci sono le bandiere russe e ucraine e poi le coordinate della città di Napoli: in sostanza sembrerebbe un'indicazione per i missili di entrambe le nazioni oggi in guerra, “Smettete di bombardarvi tra di voi, bombardate Napoli”, dovrebbe essere il messaggio.

Noiosa consuetudine a dire il vero più che effetto shock: negli anni messaggi del genere, da quelli inneggianti al Vesuvio a quelli del tipo “Stop test a Mururoa, facciamoli a Napoli”, riferito ai test atomici, non sono mai mancati da parte dei veronesi. Messaggi barbari che tuttavia hanno avuto l'effetto di sublimare l'ironia napoletana ottenuta per risposta, col celebre striscione su Giulietta.

Da segnalare, dunque, che anche in occasione di questo incontro tra Napoli e Verona i tifosi scaligeri hanno marcato stancamente il cartellino.