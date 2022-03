"Prenditi cura di me, reality in perfetto stile Caravaggio: persona al centro" Rosanna Vigorito: Un progetto tv in perfetta sintonia con scelte e filosofia del villaggio sportivo

Una prima serata, per il debutto di un reality tv, che rompe i soliti schemi, per provare a mettere in gioco concorrenti, giudici e, perché no, anche i telespettatori. Sbarca mercoledì 30 marzo, in prima serata alle ore 21, su Ottochannel Tv canale 696, “Prenditi Cura di Me”, il primo reality dedicato al benessere psicofisico. Nato da una idea dello scrittore e psicoterapeuta Massimiliano Gaudino, il format porta le telecamere della tv della Campania, Ottochannel Tv 696, nel Caravaggio Sporting Village di Napoli, di Fuorigrotta. Sono state già registrate le prime puntate e c’è grande attesa per un debutto in tv, che ha il sapore del riscatto e della libertà. Incontri per gruppi, sessioni rapide, esercizi, pesatura, prove motivazionali e un cammino interiore da fare a tre coach, che guideranno per mano dieci concorrenti in una sfida nuova ed avvincente. Mentre scatta il count down continuano a macinare traguardi giudici-coach e concorrenti. Sabato 19 il team incontrerà la flotta di candidati concorrenti per l’attesa finale dei casting. Intanto sono stato un successo i tre giorni di selezioni, che hanno portato al Caravaggio decine e decine di concorrenti per un format innovativo ed avvincente.

Un reality, quello ideato dal dottore Gaudino, sposato e accolto con entusiasmo dalla governance del Caravaggio Sporting Village, che si conferma villaggio dello sport e del benessere a 360 gradi. “Siamo da sempre convinti che il nostro villaggio sportivo sia un punto di riferimento non solo per la pratica sportiva, ma anche per il benessere in senso autentico - spiega Rosanna Vigorito -. Lo sport, declinato nelle sue varie sfaccettature, diventa trait union di un modo nuovo di pensare e praticare il fitness e il benessere. Non ci aspettavamo un riscontro così forte. Una volta aperte le candidature per le selezioni abbiamo registrato una straordinaria adesione. Evidentemente, più persone di quante credessimo hanno voglia di prendersi cura di sé stessi. Qual è stato l’ingrediente vincente? Non uno ma tre. E’ piaciuta e ha convinto la bontà di un progetto che vuole motivare gli stessi telespettatori a stare bene tra mente e corpo. La sinergia in questo percorso di uno psicoterapeuta, Massimiliano Gaudino, di un personal trainer, Francesco Pappadia, e di una nutrizionista, Assia Venturelli, hanno siglato il successo pieno e motivato. Il nostro Centro Sportivo si conferma un centro che accoglie, nel senso autentico del termine. Qui al Caravaggio le persone non sono un numero di una tessera di iscrizione, anzi. Il nostro Villaggio dello Sport diventa luogo in cui le persone si incontrano, si ritrovano, si divertono e condividono passioni. Noi, come amministratori e lavoratori del Caravaggio, non ci focalizziamo sulla sola pratica sportiva, come unico servizio, ma vogliamo proporre più proposte, che abbracciano sempre le persone, da quando sono piccole a quando sono un pò più grandi. (Foto Bruno Ciniglia, ndr)