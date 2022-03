Belvedere ripulito da un percettore del reddito di cittadinanza Dopo l'ennesima denuncia di Borrelli

Dopo la denuncia del consigliere regionale di Europa verde dello scorso 14 marzo, che aveva ancora una volta documentato con l'esponente cittadino del Sole che Ride Enzo Vasquez come il belvedere sottostante i giardinetti Nino Taranto a via Aniello Falcone fossero stati nuovamente ridotti ad una gigantesca pattumiera di bottiglie, residui di torte, lattine, cartacce ed involucri di snack, bicchieri e posate di plastica l’area è stata ripulita da un volontario. Si tratta di Paolo Maisto, percettore del reddito di cittadinanza, che da tempo ha cambiato vita e mentalità rispetto al suo passato da parcheggiatore abusivo prodigandosi per dare il proprio contributo alla comunità.

“Ringraziamo Paolo per l’operazione di pulizia però ci sembra davvero assurdo che dei volontari come abbiamo fatto noi negli ultimi anni per diverse volte debbano mettersi all‘opera per cancellare il sudiciume e i disastri lasciati da incivili e barbari che credono sia giusto gettare di sotto bottiglie, bicchieri e lattine dopo aver brindato e festeggiato. Addirittura hanno gettato di sotto, e non è la prima volta, uno dei cestini dei rifiuti, e si sono divertiti a lanciare bottiglie sui tetti delle abitazioni sottostanti. È questo il modo di divertirsi e di fare socialità? Questa, a nostro avviso, è soltanto mancanza assoluta di senso civico.

Qui noi siamo intervenuti almeno sei volte negli ultimi 3 anni e sembra che sia servito a poco, perché certi di messaggi di rispetto per l’ambiente, per il proprio territorio, per il prossimo, faticano ad entrare nella testa di alcune persone. Quindi arrivati a questo punto, noi proponiamo di mettere delle recinzioni ai giardinetti Taranto e installare dei sistemi di videosorveglianza per poter incastrare e punire gli incivili.”- le parole di Borrelli con il capogruppo di Europa Verde alla Municipalità V Rino Nasti .