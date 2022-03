Napoli, una giornata alle giostre per i bimbi profughi ucraini L'iniziativa dell'Associazione Donne per il sociale Onlus

Una giornata all’insegna della spensieratezza per i bambini ucraini scappati dalla guerra e arrivati a Napoli in questi giorni. L’iniziativa organizzata e promossa dall’ Associazione Donne per il Sociale Onlus, vedrà, sabato, 19 marzo 2022, alle ore 11, le mamme con i loro bambini trascorrere una giornata sulle giostre dell’ Edenlandia e sugli spalti dello stadio di Cercola per assistere ad una partita di calcio della “ Napoli femminile”.

“ Riportare un po’ di normalità e spensieratezza -dichiara Patrizia Gargiulo, presidente dell’associazione che combatte la violenza contro donne e bambini- è il primo pensiero che abbiamo fatto alla notizia dei primi bambini arrivati a Napoli. Gli ultimi sono arrivati proprio l’altro giorno e portano ancora negli occhi la tristezza e lo sgomento per aver dovuto lasciare tutto, dalle proprie case, ai giochi, agli affetti, ai papà. Ed è proprio nel giorno della festa del papà che abbiamo voluto organizzare insieme a Gianluca Vorzillo, amministratore unico di Edenlandia, Raffaele Carlino, presidente del Calcio Napoli Femminile, e Eduardo Angeloni della “TeD trasporti Angeloni”, prezioso per tutti i transfer, una giornata che non facesse sentire i bambini ancora più lontani dai propri papà, rimasti in Ucraina per combattere una guerra così assurda”. La giornata che porta il patrocinio de il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Campania, prof. dott. Giuseppe Scialla, vuole regalare un momento di leggerezza alle mamme e ai loro bambini.

La prima tappa del pullman sarà allo stadio per vedere la partita di calcio di campionato, della “Napoli Femminile”, lì riceveranno dalla società sportiva gadget e zainetti contenenti la colazioni a sacco, preparate dalle volontarie dell’ Associazione, e dolciumi. Subito dopo la partita i bambini andranno all’ Edenlandia, il parco di divertimenti cittadino, dove potranno trascorrere qualche ora in allegria. “ Questa - conclude la Presidente - è solo una delle tante iniziative che l’associazione organizzerà per i bambini ucraini che arriveranno a Napoli”.