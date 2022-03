Napoli, attaccata la sede Filcams Cgil. Ricci: Atto intimidatorio non ci fermerà Presentata denuncia, indaga la Digos. Alle 12,30 il presidio

Una finestra spalancata, armadietti aperti, documenti per terra. Si sono presentati così, stamattina, gli uffici della struttura della Filcams CGIL Napoli e Campania in piazza Garibaldi n.101 a Napoli. Nei giorni scorsi la sede ha ospitato i vertici di Libera per preparare la grande manifestazione che si è tenuta ieri per la 27esima giornata nazionale dell'impegno contro le mafie.

"Questo atto vandalico ci turba ma non ci fermerà- afferma il segretario generale della Filcams CGIL Napoli-Campania, Luana Di Tuoro-. La nostra sede è un luogo di libertà, democrazia e d’accoglienza. Siamo stati sempre aperti durante la pandemia, abbiamo organizzato una raccolta solidale in favore del popolo ucraino e siamo stati in prima linea per la manifestazione di Libera contro tutte le mafie. Se qualcuno pensa di intimidirci o di spaventarci, si sbaglia di grosso. Continueremo a lavorare con più forza e più determinazione di prima per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle fasce più deboli della società".

"È un fatto gravissimo - afferma il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci - un atto intimidatorio. Il presidio che abbiamo organizzato per questa mattina davanti alla sede devestata é una nostra prima, grande risposta. La sede sindacale non è solo il luogo dell'accoglienza di lavoratori, ma è la casa di tutti e un punto nevralgico in una piazza particolare. È stata oggetto di una violenza inaudita. Ci preoccupa che non sia stato toccato niente. Confidiamo nelle indagini della Digos e delle autorità. La Cgil è compatta, siamo da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità, le nostre sedi sono presidio di legalità".

Alle ore 12,30 ci sarà un presidio organizzato dalla Cgil Napoli e Campania. Una denuncia è stata subito presentata alle polizia, e c'è già stato un sopralluogo della Scientifica sul posto. Indaga anche la Digos.