Alla scoperta dei dinosauri: passeggiata nella natura per i bambini ucraini Iniziativa promossa dalla riserva naturale Cratere degli Astroni

Una passeggiata immersi nella natura alla scoperta dei dinosauri per i bambini e i ragazzi ucraini. L’iniziativa di solidarietà si svolgerà nell’Oasi Wwf Cratere degli Astroni, venerdì 29 aprile 2022 dalle 8.30 alle 13, e darà l’opportunità a circa 200 persone in fuga dal conflitto in Ucraina, di cui circa la metà bambini e adolescenti, di camminare lungo il percorso Dinosauri del Cratere, con colazione al sacco inclusa, accompagnati da guide esperte Wwf e mediatrici culturali di lingua ucraina.

L’evento è promosso dalla Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni e il Wwf di Napoli con il gruppo di imprese sociali Gesco, la cooperativa sociale Dedalus, le associazioni Bambini senza confini e I bambini dell’Ucraina sono i figli di tutti noi, la srl Dimorra e la stamperia Officine Grafiche Francesco Giannini e figli.

Ad ognuno dei partecipanti sarà fornita una mappa in lingua ucraina, mentre gli accompagnatori faranno da ciceroni per i giovani visitatori illustrando sia l’itinerario naturalistico del parco sia l’affascinante mostra Dinosauri in carne e ossa.

Le famiglie e i bambini saranno accompagnati all’Oasi naturale di Via Agnano agli Astroni 468 con auto e autobus, su cui viaggeranno assieme alle famiglie napoletane che li ospitano sul territorio, alle guide e alle mediatrici culturali.