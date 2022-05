Napoli, cercasi innovatori e visionari: nasce FabLab Csi Domani la presentazione del nuovo laboratorio di advanced design promosso dal Comune

Martedì 03 maggio alle ore 11:30, presso il CSI – Incubatore Napoli Est, in Via Martirano, 17 (San Giovanni a Teduccio), si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo laboratorio di advanced design, denominato “FabLab CSI”, realizzato presso l' incubatore del Comune di Napoli, e dell’Avviso Pubblico “Call of Idea 2022 del FabLab CSI”.

L’iniziativa, finalizzata a selezionare innovatori e visionari da coinvolgere in percorsi laboratoriali gratuiti per sviluppare competenze e abilità inerenti alla fabbricazione digitale, è promossa dall’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro, Area Politiche per il Lavoro e i Giovani, Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca.

Interverranno il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e la Responsabile dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani Lucia Di Micco.

Inoltre, durante la conferenza, è prevista una dimostrazione di utilizzo delle dotazioni tecnologiche del FabLab CSI.

L’Avviso rientra nelle iniziative di cui al Programma “Interventi per lo Sviluppo Imprenditoriale in aree di degrado urbano L. 266/97 art. 14 – D.M. 267/2004” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.426 del 03 agosto 2017. Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno accessibili sul sito www.incubatorenapoliest.it.