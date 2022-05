Napoli, arriva il NEET Working Tour, due giorni di eventi in Piazza Plebiscito Venerdi l'intervento della ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone

Arriva a Napoli il 6 e 7 maggio il NEET Working Tour, la campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione.

L’iniziativa rientra nel “Piano NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministro per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.



In Piazza Plebiscito sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, commerciali e del terzo settore) che sostengono l’iniziativa.

Ecco il Programma Neet Truck Tour 6 maggio 2022 - pomeriggio Ore 16.00 - 18.00 - Accrediti presso i desk dedicati all’accoglienza. Gli animatori di Scuola ZOO coordinano i giovani in piazza Plebiscito e avviano con i partner le attività del Villaggio. In questa prima fase, ci saranno anche i ragazzi di Ang In Radio che realizzeranno brevi interviste. Sarà anche il momento per raccontare dal palco del truck esperienze positive di giovani capaci di portare un cambiamento nella società.

Attività negli Stand: i ragazzi si intrattengono con i diversi partner con consulenze individuali e/o presentazioni per piccoli gruppi. In questa tappa sono presenti: Gazebo 1 ANG + Fondazione Vodafone Gazebo 2 Anpal+ Unioncamere, Invitalia, Ente nazionale Microcredito Gaebo 3 Europe direct Vesuvio+ Europe direct Comune+ Suororsola Gazebo 4 ITS (Bact, Energy, Mobilità, ITS Mia Moda Campania) Gazebo 5 Scuola Liliana + altri corsi Garanzia giovani in partenza Gazebo 6 Elis + Consulenti lavoro + Prime Minister Gazebo 7 Giovani industriali+ Manpower+ confartigianato+ Coldiretti Gazebo 8 Confitarma + ITS Fondazione Gabotto + Grimaldi group+ Costa Partecipano: anno europeo giovani, Giovani 2030, Cartagiovani, serv civile universale

Ore 18.00 – 20.00 ”La parola ai giovani” - Saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche giovanili, Chiara Marciani In dialogo con - Lucia Falciano (Ingegnere Civile e Amministratore Unico della Defa Ingegneria Srl) - Giovani creativi “Esperienza Start up/Incubatore di Impresa Napoli Est”, Massimiliano Imbimbo Ceo Hearth Srl − Le associazioni giovanili al servizio del territorio: Il tappeto di Iqbal, Giovanni Savino -Alessandro Di Ruocco Presidente giovani Industriali Napoli - Pasquale Lampugnale vice Presidente nazionale di piccola industria-Confindustria - Mike Taurasi Presidente OBR Campania fondimpresa . Interventi di: Sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone

Ore 20.00 Animazione musicale con musica urban e rapper locali J lord! Dat boi dee Napoleone Partecipano : Lucariello BRL Benevento Rap Lab PFP Sale della Terra (BN) Periferia Giovane Laboratorio Canto e Rap Scampia

7 maggio 2022 - mattina Ore 10.00 – 12.30 Presentazione della campagna aglistudenti da parte di Scuola zoo che alternerà momenti di entertainment con momenti di incontro, dibattito e testimonianze sul tema giovani e lavoro. Confronto aperto con gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole medie Superiori e con i giovani delle associazioni. Scuola Zoo utilizzerà il format Kahoot con domande relative all’approccio dei giovani con il mondo del lavoro (ad es come compilare un cv o presentarsi a un colloquio di lavoro) con la collaborazione di diversi partner presenti nel Villaggio per far conoscere gli stand in maniera meno frontale (es: Per Fondazione Vodafone: "Esiste un gioco da cellulare che ti può dare delle certificazione da mettere in CV?" Risposte: "Si, No, Impossibile, Sarebbe un sogno").

Dibattito Modera: Salvatore Falco, Giornalista Saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche giovanili, Chiara Marciani Interventi: − Michele Raccuglia, Anpal − Prime Minister,scuola di formazione per ragazze che vogliono fare politica. Parlano Claudia Criscuolo e Mariagiovanna Cocco − I giovani e le associazioni Francesco Micera Callysto Arts − -Roberto Rossetto presidente Agenzia promozione giovani − Linguaggi creativi: Prof. Lello Savonardo ft Dario Sansone (Foja) − Monica Esposito Consigliere direttivo Giovani industriali