Napoli. Cardarelli: caos al pronto soccorso, i medici confermano le dimissioni Barelle ammassare e decine di pazienti in attesa di ricevere cure, situazione estremamente grave

Sono stremati e delusi i medici dell'ospedale Cardarelli a Napoli di fronte all'insensibilità delle istituzioni e alla gravissima situazione di emergenza delle ultime ore.

Barelle ammassate e pazienti bloccati per ore. Una situazione di sovraffollamento già ampiamente denunciata ma senza alcuna risposta fino ad oggi.

Da qui la lettera di preavviso di dimissioni per l'impossibilità di garantire assistenza adeguata ai pazienti. Ad annunciarlo è la funzione pubblica Cgil di Napoli.

"Ci siamo attivati sia nei riguardi della nostra organizzazione interna, con l'obiettivo di rendere possibile il maggior numero di trasferimenti dal pronto soccorso ai vari reparti - spiega il direttore generale Giuseppe Longo - sia di concerto con la rete dell'emergenza territoriale 118 per favorire il trasferimento di pazienti verso altre strutture del territorio".

Obiettivo della direzione strategica, resta sempre quello di consentire all'area di emergenza-urgenza del Cardarelli di proseguire in un'attività fondamentale per i bisogni di salute dei cittadini, anche in condizioni di pressione straordinaria."