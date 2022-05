Caos barelle al pronto soccorso del Cardarelli: arrivano i Nas Ispezionata la struttura sanitaria dopo le proteste e l'annuncio delle dimissioni dei medici

Caos barelle al pronto soccorso del Cardarelli, dopo i gravi disagi e la protesta dei medici che hanno minacciato di dimettersi arrivano i Nas.

Verifiche sono state effettuate all'interno della struttura sanitaria da parte degli uomini diretti dal tenente colonnello Alessandro Cisternino, al fine di accertare l'eventuale presenza di criticità legate all'assistenza sanitaria agli ammalati. Controlli analoghi sono stati effettuati anche al secondo Policlinico.

Il grido di allarme dei medici, con la minaccia di dimissioni riguarda 25 unità. Nella mattinata di iera ben 180 gli accessi, oltre 200 in 24 ore, con poco più di un terzo dei pazienti che viene poi ricoverato. Una situazione di preoccupazione che non risparmia il reparto di osservazione, che dovrebbe accogliere in una situazione normale 32 pazienti ma che arriva ospitarne anche cento.