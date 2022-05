Bimba disabile di Volla esclusa dalle gite scolastiche. La denuncia della mamma Borrelli: "Trovata soluzione ma In futuro non dovrà mai più accadere una cosa simile"

Attraverso un video lanciato sui social, una mamma di una bambina disabile di Volla, nel napoletano, ha lanciato un grido d’aiuto denunciando una vicenda gravissima.



Come racconta la donna stessa nel filmato, la scuola avrebbe annullato due gite, alle quali avrebbe dovuto partecipare la bambina, per non assumersi la responsabilità di una ragazza diversamente abile nonostante sua mamma si sia offerta di fare da accompagnatrice. Sempre come denunciato nel video, non sarebbe la prima volta che accade qualcosa di simile.



Il filmato è stato segnalato da diversi utenti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli il quale si è immediatamente interessato alla vicenda con il conduttore de la Radiazza Gianni Simioli: “Abbiamo verificato la vicenda che è risultata essere vera. Ci siamo messi immediatamente in contatto con la vice-presidente dell’Istituto Matilde Serao di Volla che ci ha comunicato di aver risolto il problema dopo una riunione con la mamma della bambina.

Ci auguriamo sinceramente, però, che in futuro non si debba più intervenire per affrontare simili questioni in questo modo. La verità è che siamo molto arretrati in tema di disabilità, molto arretrati”.