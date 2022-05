Casamarciano, prima edizione del "Dog Parade": in passerella gli amici a 4 zampe L'iniziativa del Pet Store in programma sabato 21 maggio

Sfileranno in passerella pronti con la loro irresistibile simpatia a conquistare la giuria: a Casamarciano va in scena la prima edizione di "Dog parade", la sfilata riservata agli amici a quattro zampe.

L'iniziativa è promossa dal Pet Store della galleria commerciale Smart Space dell'imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore e nasce da un'idea di Angelo Scafuro, manager del punto vendita.

A sfilare oltre settanta cuccioli di tutte le razze che hanno accolto l'invito del centro, punto di riferimento dell'area nolana per la cura ed il benessere degli animali.

L'appuntamento è alle ore 16 di sabato 21 maggio ed accanto alla "parade" previsti anche momenti di spettacolo, intrattenimento e magia dedicati ai più piccoli. Per tutti i partecipanti, inoltre, gadget, poc corn e zucchero filato.

C'è tempo fino a venerdì 20 maggio per iscrivere il proprio cucciolo al concorso. L'iscrizione è gratuita e si registra presso la sede di via Nazionale delle Puglie.

Grande novità è la giuria composta dai bambini che, con paletta alla mano, esprimeranno la propria preferenza.

Quattro i premi in palio di cui uno per la simpatia dell'amico peloso.

"Un momento di festa, di gioia e di condivisione all'insegna dell'affetto per il mondo degli animali ed in particolare dei cani - spiega Angelo Scafuro - un'occasione per ritrovarsi e porre l'attenzione sull'importanza del benessere degli amici a quattro zampe e, perchè no, permettere ai padroni di incontrarsi, confrontarsi ed esaltare il proprio cane con un po' di divertente vanità. Ci tengo a precisare - aggiunge - che questo è solo il primo di una serie di eventi che animeranno il Pet Store di Casamarciano nei prossimi mesi con iniziative sempre più coinvolgenti".