Napoli, giovani ripuliscono Cappella Pappagoda, gioiello del centro storico Abbandonata al degrado la cappella 400entesca è ancora chiusa. In campo il movimento "Arrevotiamo"

“Siamo napoletani che amano Napoli e hanno deciso di fare qualcosa” Così Davide D'Errico, che guida il movimento politico anticamorra “Arrevotiamo” di Napoli, sulla sua pagina social ha annunciato l'inizio dei lavori di ripulitura di Cappella Pappagoda, uno dei luoghi di cultura chiusi e abbandonati al degrado nel cuore del centro storico di Napoli, patrimonio dell'Unesco.

“Stamattina abbiamo cominciato a pulire, ri-pittare e riaprire un luogo chiuso e abbandonato da 10 anni. Un luogo storico. Un gioiello del '400 napoletano lasciato nel più volgare degrado nel cuore del centro storico. Questo è quello che vogliamo fare – aggiunge Davide - Vogliamo "scetare" 'sta città. Riaprire ciò che è chiuso. Restituire ai bambini gli spazi per giocare e ai turisti i luoghi da ammirare. Siamo le associazioni, i giovani, gli attivisti che non vogliono arrendersi. Andiamo avanti. Napoli non lo merita questo degrado”.

Il progetto è iniziato con una campagna di crowfunding per chiedere ai napoletani e a tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio storico di Napoli, di donare qualcosa per rimettere in sesto questo spazio, tra i più belli e più dimenticati della città.