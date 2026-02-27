IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cchiù simm La lotta per un posto Champions: sono tante le squadre in lizza...

Le sconfitte di Milan, Napoli e Juventus hanno livellato in basso le inseguitrici, obbligando tutte e sei le sorelle a cercarsi marito - la settima si è "nzurata", anche se con un brutto ceffo, e ha lasciato la casa paterna. Fuor di metafora: Milan, Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como devono ora guardare solo avanti - la prima dietro di loro, il Sassuolo, è a dieci punti e prova a finire la stagione solo nella migliore posizione possibile. Per assurdo, da questa lotta "fratricida", possono venire le migliori notizie per il Napoli, che deve incontrare solo il Milan delle prime sette. Tanto da fargli esclamare:"Cchiù simm, cchiù bell parimm".