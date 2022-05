Vaiolo delle scimmie: Il rischio sono cluster e varianti. Cotugno in prima linea Esposito: nessun rischio attualmente in Campania. Come ospedale di riferimento sempre pronti

Nessun allarmismo, ma un primo caso in Toscana e tre ricoverati allo Spallanzani di Roma. Al Cotugno di Napoli la rete di assistenza nazionale è pronta a far fronte ad eventuali casi o cluster di Vaiolo delle scimmie, il temuto Virus Monkeypox. Mentre scende e crolla a poco più del 4% la curva del contagio da covid, il primario di malattie infettive e medicina generale, Vincenzo Esposito, spiega: ”possiamo confermare che anche al Cotugno vengono ricoverate persone con altre patologie e positive al virus, ma si sono ridotte a pochi casi i malati affetti da polmonite interstiziale. Insomma registriamo un netto miglioramento rispetto alla gravità dei ricoveri dovuti a polmoniti da covid”. Il primario si dive maggiormente sereno sul fronte dell’attuale lotta al coronavirus, ma invita tutti a seguire le principali regole anticontagio dal lavaggio delle mani, al distanziamento, passando per un accorto utilizzo della mascherina. Ma intanto spuntano anche in Italia i primi casi di vaiolo delle scimmie. “Esprimo cauto ottimismo - spiega il dottore Esposito -, ma c’è da dire che poco già di due anni addietro eravamo cauti e positivi rispetto al rischio di diffusione del covid, e ci siamo trovati nel pieno di una pandemia. Insomma, non bisogna creare allarmismi, ma bisogna innalzare il livello di attenzione rispetto ad ogni rischio epidemia. Le modalità di contagio di questo virus e anche la capacità di contagiare mi fanno essere più sereno, rispetto ad un incubo pandemico. Ma il rischio possono essere comunque varianti più resistenti dovuti alla cirolazione di questo virus del vaiolo delle scimmie. Al Cotugno attenti come sempre a far fronte ad ogni emergenza e tipologia di ricovero. Ci aspettiamo non tanto un rischio pandemico ma dei cluster. Siamo sempre pronti a rimodulare l’assistenza a malati infettivi di ogni genere. Ripeto serve un contesto stretto pe rio contagio, non è altamente diffusibile come il covid. Ci sono delle vescicole e febbre. Anche stare a contatto con un malato contagiato non equivale al contrarre il virus, ma serve un contatto netto con grosse goccioline e da distanza molto ravvicinata. Sono elementi che ci rasserenano ma che comunque non deve farci abbassare la guardia”.