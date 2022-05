Corona della comunità di Acerra in piazza Falcone e Borsellino Piatto: "Nell'ora della strage tacciano personalismi esasperati"

"In quel maledetto minuto si è fermata la storia italiana. E' doveroso che 30 anni dopo nello stesso minuto nel luogo che porta il nome di Giovanni Falcone si fermi tutto, a cominciare dalla campagna elettorale".



Così ieri pomeriggio alle 17.57, ora dell'esplosione, il candidato sindaco di "X Acerra Unita" Andrea Piatto ha deposto una corona in memoria delle vittime della strage di Capaci in piazza Falcone e Borsellino a nome della comunità acerrana. Una cerimonia annunciata da tempo, con relativo invito agli altri due candidati sindaco, e che assume ulteriore valore per la dedica scelta insieme alla coalizione.



"Deponiamo corona come comunità di Acerra perchè è patrimonio di tutta la nazione. Cambiamento significa anche questo. La personalizzazione della politica può essere più o meno condivisibile, ma la personalizzazione delle istituzioni fa male alla poltica. Il messaggio di X Acerra Unita è contro la logica della demagogia e sulle orme di esempi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e come i servitori dello Stato che per loro hanno sacrificato le proprie vite. Le istituzioni vengono sempre prima del singolo ed in quest'ora è doveroso silenziare pure i personalismi esasperati" conclude Piatto.