Capitale europea dello Sport 2026, Napoli lancia la sua candidatura L’assessore Ferrante: riportare la città al centro della politica sportiva

La città di Napoli si è candidata ad essere Capitale europea dello Sport 2026. L’annuncio è stato dato oggi in occasione della presentazione di un protocollo tra il Comune di Napoli e il Coni Campania. A decidere sull’assegnazione sarà l’Aces (Associazione capitali europee sport) presumibilmente nel 2024.

La pratica è stata avviata e l'ambizione della città è sostenuta dalla nascita di un Comitato promotore tra Comune, Coni e Unione stampa sportiva italiana.

“Napoli capitale europea dello sport 2026 sarà il punto di approdo e di rilancio – ha detto l’assessore allo sport, Emanuela Ferrante – ma per arrivarci è necessario mettere in campo tutte le energie possibili e questo protocollo d’intesa è il primo passo. Sono in continuo contatto con il Coni e ora faremo un passaggio anche con la Regione perché vogliamo che Napoli torni, dopo troppi anni, al centro della politica sportiva italiana e questa manifestazione sarebbe un bell’inizio e in questo senso lavoreremo”.

La pratica per la candidatura è già stata avviata ed è stato organizzato il Comitato promotore i cui punti cardine sono il Coni, l’Ussi regionale e l’Ussi nazionale. ”Sfrutteremo il patrimonio impiantistico sportivo riqualificato con le Universiadi – ha spiegato Sergio Roncelli, presidente Coni Campania – di cui cercheremo di garantire la manutenzione e già nelle prime riunioni del Comitato stabiliremo eventi di avvicinamento a questo grande appuntamento che costituisce per Napoli un’occasione importante per mostrare non solo le sue bellezze ma anche la capacità organizzativa”.

Il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto alla firma del protocollo, in merito alla collaborazione con il Coni ha detto: “Abbiamo un grande patrimonio di impianti sportivi che va valorizzato, rafforzato, manutenuto e ben gestito. Per farlo la collaborazione con il sistema dello sport nazionale è fondamentale, quindi ci stiamo muovendo in questa direzione con un forte raccordo con il Coni, le Federazioni e gli sportivi napoletani per far sì che lo sport ritorni davvero ad essere al centro del futuro di questa città, che sia strumento di educazione, di inclusione ma anche di competizione e attrazione. E’ un grande impegno collettivo, avevamo assunto questo impegno come amministrazione e lo stiamo portando avanti”.