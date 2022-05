Covid 19, Massimo Galli: c'è un uso improprio degli antibiotici Italia maglia nera in Europa con 33mila decessi per resistenza ai farmaci

Non si attenua l'attenzione degli esperti sul covid-19 e "...le sottovarianti 4 e 5 di omicron risultano più contagiose e in grado di bucare la barriera vaccinale", spiega il prof Massimo Galli tra i maggiori infettivologi a livello internazionale. Stamattina la conferenza stampa presso l'auditorium di Damor Farmaceutici promossa in collaborazione del consorzio ITME (International Translation Research and Medical Education) fondato dall'Università Federico II con l’Albert Einstein Institute of Medicine di New York.

C'è stato un utilizzo improprio di antibiotici che sono del tutti inutili contro l'infezione virale da Covid-19 per cui occorre invertire questa pericolosa tendenza in ambito sanitario, ha spiegato Galli.

All’utilizzo improprio di questi farmaci sono riconducibili in Italia oltre 10mila decessi all’anno, su un totale di circa 33mila nell’intera Unione Europea; di questi una percentuale significativa si registra nella regione Campania che negli ultimi anni ha avviato un programma di lotta all’antibiotico-resistenza di cui si incominciano a vedere i primi risultati. Un fenomeno ulteriormente in crescita durante la pandemia da Covid-19.

Ugo Trama, responsabile politica del farmaco della Regione Campania, pone l’accento su un recente studio pubblicato dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie”, dal quale emerge che l'Italia si colloca tra gli ultimi Paesi in Europa per la prevalenza di infezioni correlate all'assistenza sanitaria (Ica).

Per fronteggiare questo fenomeno è stato previsto un piano straordinario di formazione per accrescere le conoscenze del personale sanitario in materia di gestione delle infezioni nosocomiali. I relatori nei loro interventi si sono focalizzati anche sulle antibiotico-resistenze in campo dermatologico e sui possibili rimedi. Sono stati presentati i risultati scientifici relativi ad un’innovativa formulazione a base di Rigenase® e poliesanide che non sviluppa bioresistenze.