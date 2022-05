Imprese a sostegno dell'Ucraina, evento di beneficenza con l'Unione industriali Più di ottante le aziende

Più di ottanta aziende campane hanno partecipato al Charity “Insieme per l’Ucraina”, una raccolta fondi promossa dall’Associazione Dinamiche Napoli, composta da donne imprenditrici e professioniste. "Il ricavato sarà devoluto a Save the Children", viene spiegato dall'associazione che evidenzia: "Save the Children, presente in Ucraina dal 2014, continua a operare nel paese attraverso i propri partner, nonché al confine con la Romania e la Polonia, distribuendo beni di prima necessità ai rifugiati, fornendo inoltre servizi di protezione dell'infanzia, come il supporto mirato per i minori non accompagnati e separati dalle famiglie nonché attraverso i propri Spazi”.

L’iniziativa dell’Associazione Dinamiche Napoli avrà il suo clou con un evento di beneficenza, patrocinato dall’Unione Industriali Napoli, con importo devoluto sempre a Save the Children, che si terrà nella serata di giovedì 26 maggio a Palazzo San Teodoro alla Riviera di Chiaia. “Posti già esauriti – precisano dall'unione industriali - per una serata all’insegna della solidarietà che sarà condotta da Veronica Mazza. Si esibiranno Cristina Donadio, che reciterà alcuni monologhi, il sassofonista e compositore Marco Zurzolo, il dj Dario Guida, oltre a Elena Shybinska, cantante ucraina dalla voce straordinaria. Interverranno il Presidente dell'Unione Industriali di Napoli Costanzo Iannotti Pecci, la Direttrice Generale di Save the Children Daniela Fatarella e il Console Ucraino Maksym Kovalenko”.

“Siamo imprenditrici, professioniste, ma soprattutto donne e mamme”, dichiara Annamaria Schena, Presidente dell’Associazione Dinamiche che aggiunge: “Con la Consigliera Bianca Imbembo, delegata agli eventi Dinamiche per l’anno 2022, abbiamo voluto quindi dare vita a un percorso di sostegno tangibile per far sentire la nostra vicinanza”. “Ci fa davvero piacere l’iniziativa dell’Associazione Dinamiche Napoli, cui va il nostro ringraziamento, perché animata dalla voglia concreta di collaborare e dare una mano in un momento in cui c’è davvero bisogno dell’aiuto di tutti”, dichiara la Direttrice Generale di Save the Children Daniela Fatarella. “Ogni donazione è un gesto importante”.