Rifiuti, De Luca lancia la sfida: "Siamo vicini a cancellare la multa dell'Ue" Il governatore: lo smaltimento delle ecoballe prosegue. Ora tocca a Campolattaro, Regi Lagni e Sarno

"Abbiamo già raggiunto un risultato straordinario, la cancellazione di un terzo della sanzione europea, e credo che entro l'anno elimineremo tutta la sanzione perché abbiamo cominciato a realizzare gli impianti per lo smaltimento di ecoballe. Entro il 2023 completeremo o quasi la soluzione del problema". Vincenzo De Luca traccia la rotta della Regione Campania in materia di rifiuti.

"Dobbiamo accelerare i tempi di realizzazione degli impianti di compostaggio ma questo dipende molto dai Comuni. Abbiamo pienamente in corso il lavoro per il ciclo delle acque, più grande investimento che facciamo per il Pnrr sarà la diga di Campolattaro a Benevento, dobbiamo lavorare per fare nuove reti idriche per evitare di perdere per strada la metà dell'acqua che mettiamo in rete, e dobbiamo completare definitivamente i grandi progetti di depurazione e disinquinamento, che riguardano l'area nord di Napoli, i Regi lagni e soprattutto il recupero del Sarno, e anche qui il lavoro è pienamente in corso", l'elenco degli interventi sottolineati dal governatore.

Che poi ha rilanciato la sfida: "Credo di poter dire che un anno e mezzo e veramente saremo la regione d'Italia più ambientalmente avanzata dal punto di vista del controllo ambientale. Non c'è nessuna Regione d'Italia che abbia fatto controlli così intensi sui terreni agricoli, sulle falde acquifere e sulle emissioni atmosferiche. Ma avremo anche risolto un problema strutturale, cioè lasciare a chi verrà dopo di noi un ambiente assolutamente vivibile e gradevole", i concetti rivendicati dall'inquilino di Palazzo Santa Lucia.