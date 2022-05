Focus di Ciambriello su luci ed ombre nel sistema penitenziario La politica incontra il carcere. Convegno a Napoli

È in programma, per lunedì 30 Maggio 2022, alle ore 15:00, presso l’aula del Consiglio regionale della Campania (Isola F13) centro direzionale di Napoli, il convegno dal titolo “La politica incontra il carcere”, promosso dal Garante campano Samuele Ciambriello, d’intesa con la Conferenza dei Garante regionali e territoriali dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale.

Così come quanto fatto a Roma nell’incontro dei Garanti, a cui ha preso parte anche il Ministro alla Giustizia, Marta Cartabia, l’appuntamento organizzato a Napoli rappresenterà un’occasione importante per fare il punto sulle carceri, ma soprattutto per dare un forte impulso sul sistema penitenziario.

A presiedere la tavola rotonda sarà Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania. Aprirà i lavori e modererà il Garante Campano, Samuele Ciambriello, a cui seguirà la discussione del Portavoce della Conferenza dei Garanti e, anche, Garante della regione Lazio, Stefano Anastasia. Interverrà, poi, il Capo Gabinetto del Ministero della Giustizia, Raffaele Piccirillo, e concluderà il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Anna Macina.

Interverranno, anche, i Garanti regionale dell’Abruzzo e della Puglia, Gianmarco Cifaldi e Piero Rossi, e il Garante metropolitano di Reggio Calabria, Paolo Praticò e porteranno la loro esperienza di operatori del Terzo settore Don Franco Esposito, direttore della Pastorale carceraria della Diocesi di Napoli, Angelo Moretti, Presidente “Rete di economia civile Sale della Terra” e Patrizia Sannino, dell’associazione “Carcere vivo”.

Prenderanno la parola, subito dopo, i senatori Mariolina Castellone, Valeria Valente, Domenico De Siano e Paola Nugnes, nonché i deputati Piero De Luca, Catello Vitiello e Raffaele Bruno.

«Ho ritenuto importante, d’intesa con la Conferenza dei Garanti, organizzare questo evento a Napoli per avvicinare i due mondi, da una parte i garanti e il Terzo settore e dall’altra la politica; una campagna di ascolto. La politica ritengo vada incentivata ad occuparsi del carcere, dei suoi problemi, di tutte le difficoltà che giornalmente affrontano i diversi operatori del sistema penitenziario.

Ringrazio il sottosegretario Macina e il Capo gabinetto Piccirillo per aver accettato l’invito. È importante che la politica metta in atto scelte precise per un cambiamento radicale del sistema penitenziario, per garantire la tutela della salute in carcere, per facilitare l’accesso alle misure alternative. Il carcere non può essere una risposta semplice a bisogni complessi», dichiara il Garante campano Ciambriello.