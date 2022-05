Carabinieri: tra stand e dimostrazioni pratiche, l'Arma in mostra a Napoli L'occasione offerta dal 208° anniversario dalla Fondazione

Ci sarà da sporcarsi entrambe le mani, schedati nelle banche dati dei Carabinieri come veri banditi. Le impronte digitali e palmari su fogli di carta, esaltate con le polveri dattiloscopiche magnetiche utilizzate dagli specialisti delle investigazioni scientifiche.

Non dovete farvi arrestare per provarne il brivido, vi basta raggiungere Piazza Plebiscito il 4 giugno, tra le 9 e le 16. I carabinieri allestiranno alcuni stand dove saranno messe in mostra le principali realtà dell'Arma, l'occasione è il 208° anniversario dalla Fondazione. Una festa per tutti, specie per i più piccoli. Potrete assistere dal vivo all'analisi di una scena del crimine, un misterioso omicidio commesso in strada con una pistola. La scena sarà ripresa con la futuristica fotocamera sferica '3D pixel - One Click' e trasformata in un ambiente tridimensionale. Sarete poi proiettati a pochi passi da una pericolosa bomba inesplosa, lasciata sull'asfalto da qualche malintenzionato. Insieme ai Carabinieri Artificieri Antisabotaggio assisterete alla sua neutralizzazione, scrutando l'area con l'occhio elettronico del coraggioso robot Allen-Vanguard Defender.

A pochi passi i cani del nucleo Cinofili daranno dimostrazione del loro straordinario fiuto con la simulazione di un ritrovamento di droga ed esplosivo.

E ancora, gli appassionati di arte non potranno fare a meno di visitare lo stand del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale dove saranno esposte e analizzate opere contraffatte sequestrate da personale altamente specializzato. Occhi anche sul mondo sommerso, quello esplorato dai Carabinieri del Nucleo Subacquei con le loro avanzate attrezzature di immersione. E poi l'ambiente, la flora e la fauna, tutelati dai Carabinieri Forestali. Allestiti spazi con reperti imbalsamati e oggetti in avorio, recuperati durante operazioni antibracconaggio. Non mancheranno i veicoli dei Carabinieri: dalla velocissima Lotus Evora, fino alla Giulia 2.9 T in uso al radiomobile di NAPOLI, passando per le 9 tonnellate del mastodontico RG12, un blindato utilizzato per il soccorso tattico e per l'ordine pubblico. Infine, i più coraggiosi potranno sfidare i Carabinieri campioni della boxe e delle arti marziali, a piedi nudi sul tatami, come in una vera gara olimpica. La manifestazione, il cui ingresso è gratuito e aperto a tutti, sarà accompagnata dalle note della Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania.